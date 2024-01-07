اليوم السابع
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الأحد، 07 يناير 2024 03:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

"FDA" توافق على"جل موضعى" لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن فيروس الجدرى

الأحد، 07 يناير 2024 02:32 م
"FDA" توافق على"جل موضعى" لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن فيروس الجدرى FDA توافق على جل موضعى لعلاج عدوى فيروس الجدرى
كتبت أمل علام

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وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على "جل موضعى" جديد لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن فيروس الجدري يطلق عليه اسم "المليساء المعدية".

 من جانبها قالت الشركة المنتجة للعقار إن العلاج الموضعي لعدوى الجلد الفيروسية حصل على موافقة هيئة تنظيم الصحة الأمريكية، مما يجعله أول دواء منزلي لهذه الحالة في البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الجل Zelsuvmi متاحًا في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2024.

وقال متحدث باسم الشركة إن السعر لم يتم تحديده بعد، كما ارتفعت أسهم  الشركة بنحو 5% في التداولات، سوف يعالج زيلسوفمي نوعًا من العدوى الجلدية شديدة العدوى تسمى المليساء المعدية والتي يسببها فيروس الجدري، تؤدي العدوى إلى ظهور آفات جلدية عادة ما يتم حلها خلال عام دون ترك ندبات، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول بكثير في بعض الحالات.

ويتأثر حوالي 6 ملايين شخص، معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 عامًا، بهذا الاضطراب في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا للشركة.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز فان الجل الجديد علاج يعتمد في تكوينه على عامل إطلاق أكسيد النيتريك الموضعي مع عنصر نشط يسمى بيردازيمر الصوديوم.

اعتمدت موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب التي أظهرت أن جل Zelsuvmi  حقق هدفه الأساسي المتمثل في الإزالة الكاملة للآفات، مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، بعد 12 أسبوعًا من العلاج، حقق 32.4% من المرضى الذين عولجوا بجل البردازيمر إزالة كاملة للعدوى الجلدية، وهي نسبة أعلى بكثير من 19.7% الذين لم يتم إعطاؤهم المكون الدوائي النشط.







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