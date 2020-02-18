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الجدرى كل ما تريد معرفته عن المرض

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:00 ص
الجدرى كل ما تريد معرفته عن المرض الجدرى وكل ما تريد معرفته
كتبت إيناس البنا

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الجدري هو فيروس شديد العدوى ومميت ولا يوجد علاج معروف له، وكانت آخر حالة معروفة حدثت في الولايات المتحدة في عام 1949، ولكن بسبب برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم، تم القضاء على هذا المرض تماما.

تم إنشاء أول لقاح ضد الجدري عام 1758، ومع ذلك، استمر المرض في إصابة الناس وقتلهم على نطاق واسع لمدة 200 عام أخرى، وطبقت منظمة الصحة العالمية (WHO) معيارًا صارماً للتطعيم من أجل إبطاء معدل الإصابة، حيث وقعت آخر حالة طبيعية معروفة في عام 1977 في الصومال.

بحلول عام 1980، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد تم القضاء على مرض الجدري بالكامل، على الرغم من أن الحكومة والوكالات الصحية لا تزال تعاني من فيروسات الجدري لأغراض البحث.

لم يعد الناس يتلقون لقاحات الجدري الروتينية، ويمكن أن يكون لقاح الجدري آثار جانبية مميتة، لذلك فقط الأشخاص المعرضون لخطر كبير هم الذين يتلقون اللقاح.

ما هي أعراض مرض الجدري؟

تظهر الروايات التاريخية أنه عندما يصاب شخص ما بفيروس الجدري، لم تظهر عليه أية أعراض لفترة تتراوح بين سبعة و 17 يومًا، ومع ذلك، ووفقا لتقرير موقع " healthline" بمجرد انتهاء فترة الحضانة (أو مرحلة تطور الفيروس)، حدثت الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا التالية:

 

ارتفاع في درجة الحرارة.

قشعريرة برد.

صداع الراس.

ألم شديد بالظهر.

وجع بطن.

قيء.

ستختفي هذه الأعراض في غضون يومين إلى 3 أيام، ثم يشعر المريض بالتحسن، ومع ذلك ، فكما بدأ المريض في الشعور بالتحسن، يظهر طفح جلدي، ثم يبدأ الطفح الجلدى في الظهور على الوجه ثم انتشر على اليدين والساعدين والجزء الرئيسي من الجسم، وسيكون الشخص شديد العدوى حتى يختفي الطفح الجلدي.

خلال يومين، سيتطور الطفح إلى خراجات مليئة بالسوائل والقيح، ثم تنفجر تلك الخراجات، تاركة ندوب على البشرة ويكون الشخص معديا.

كيف يمكن التقاط الجدري

أحد أسباب الجدري الشديد والمميت هو أنه مرض محمول جوًا، حيث تميل الأمراض المحمولة جواً إلى الانتشار السريع.

السعال أو العطس أو الاتصال المباشر بأي سوائل جسدية يمكن أن ينشر فيروس الجدري، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي مشاركة الملابس أو الفراش الملوثة إلى الإصابة.

علاج الجدري

لا يوجد علاج لفيروس الجدري، ولكن نتيجة لبرامج التطعيم المتكررة في جميع أنحاء العالم، تم استئصال فيروس الجدري تمامًا، ولكن الأشخاص الوحيدون الذين يُعتبرون معرضين لخطر الجدري هم الباحثون الذين يعملون معه في بيئة معملية.

في حالة حدوث التعرض لفيروس الجدري على الأرجح، فإن التطعيم خلال يوم إلى 3 أيام يمكن أن يمنع المرض من أن يكون شديد الخطورة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في الحد من الالتهابات البكتيرية المرتبطة بالفيروس.

هل اللقاح متوفر حاليًا؟

يوجد لقاح ضد الجدري كان أداة أساسية في استئصال المرض، ولكن لا يحتوي هذا اللقاح على فيروس الجدري الذي يسبب الجدري، ولكنه فيروس يرتبط ارتباطًا وثيقًا باسم اللقاح.

عندما يتم إعطاء هذا اللقاح للبشر، فإنه يحميهم من مرض الجدري، ومع ذلك ، قد يكون لها آثار جانبية نادرة ولكنها خطيرة ، والتي قد تكون قاتلة في الحالات القصوى.

ومنذ استئصال الجدري، لا ينصح باللقاح في التحصين الروتيني، ويتم فقط  استخدامه لحماية الباحثين الذين يعملون على فيروس الجدري الذي يسبب الجدري والفيروسات الأخرى في عائلة الفيروس نفسها (المعروفة باسم فيروسات orthopox).

 يمكن أن تستخدم أيضًا لحماية أي شخص آخر يُعتقد أنه معرض لخطر كبير بالتعرض للجدري، ولكن  لا يمكن استخدام اللقاح في الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو المناعة.

بعد برنامج الاستئصال ، تم تطوير الجيل الثاني من اللقاحات التي استخدمت نفس سلالات لقاح الجدري مثل اللقاحات المستخدمة خلال حملة الاستئصال، وتم تطوير الجيل الثالث من لقاحات الجدري التي تمثل سلالات لقاح أكثر قوة، على وجه التحديد كلقاحات أكثر أمانًا للمجموعات عالية المخاطر التي تعاني من اضطرابات المناعة أو التهاب الجلد في نهاية برنامج الاستئصال.

هل يجب استخدام لقاح الجدري على نطاق واسع لحماية الناس؟

التطعيم بفيروس اللقاح كحماية ضد الجدري لا ينصح باستخدامه على نطاق واسع، لا توجد حكومة تعطي أو توصي اللقاح بشكل روتيني لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

 


الجدرى

مضاعفات الجدرى

اعراض الجدرى

لقاح الجدرى

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