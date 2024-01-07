اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يناير 2024 11:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يهنئ البابا تواضروس الثانى والمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 07 يناير 2024 10:26 ص
وزير الإسكان يهنئ البابا تواضروس الثانى والمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 
 
كما هنأ الوزير  جموع المواطنين المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة، مؤكدا أن احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام تبعث للعالم كله رسالة محبة وإخاء ومودة، من كل مصر، مسلمين ومسيحيين. 
 
وأعرب "الجزار" عن تمنياته بأن يعيد الله هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.
 
 






وزاره الإسكان

الأقباط

عيد الميلاد

البابا تواضروس الثانى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة