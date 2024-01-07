لتعزيز صحة طفلك فى سنة أولى أكل.. وصفات مغذية صحية

كتبت إيناس البنا

التغذية الصحية للطفل تعتبر أساس صحته في المستقبل، حيث تعمل التغذية المثالية على دعم جهاز مناعة طفلك، وجعله قوى لمحاربة الأمراض المختلفة.

من جانبه أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال جامعة بنها، أن دمج وصفات صحية في المنزل للطفل، تعزز من الصحة المثالية وتؤسس لدى الطفل عادات الأكل الصحية منذ بداية سنوات حياته.

وأوضح طبيب الأطفال خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الطفل مع بداية تناوله للطعام، يعد إدخال بعض الأكلات الغنية بالبروتين والفيتامينات والدهون الصحية أمرا مهما في تكوين جسمه في أولى سنوات حياته

فهناك بعض الأكلات تسمى سوبر فوود، من أهمها الأطعمة التي تحتوى على دهون صحية أبرزها الأسماك الجهنية مثل الماكريل أو الأفوكادو فهى غنية بالدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية، التى تدعم نمو الدماغ ويعزز جهاز المناعة.

وأشار الطبيب إلى أن البطاطا الحلوة مليئة بالبيتا كاروتين لتطوير الرؤية، كما أنها تحمى الجهاز الهضمى لأنها تعد مصدر جيد للألياف، الموز والشوفان أيضًا يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم لصحة القلب، كما يعمل الشوفان في توفير مصدر جيد للطاقة، بالإضافة إلى مزيح الجزر والتفاح الذى يمثل قوة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة ويعزز وظيفة المناعة، مكس الخضار مع الحبوب الكاملة توفر البروتين والأحماض الأمينية الأساسية، كما تضيف الخضار المتنوعة مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، خيار أخرى للطفل هو زبادي التوت الأزرق الذى يحتوى على مضادات الأكسدة لدعم المناعة، كما يوفر الزبادي البروبيوتيك لصحة الأمعاء.