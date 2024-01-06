وزيرة الخارجية الفرنسية: ليس من حق إسرائيل أن تقرر مستقبل قطاع غزة

شددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في تصريح لشبكة CNN، الجمعة، على أن مستقبل غزة ليس من اختصاص إسرائيل، مؤكدة أن غزة أرض فلسطينية.

وجاءت تصريحات كولونا ردا على دعوات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع.

وقالت كولونا: "ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة، وهي أرض فلسطينية. نحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي واحترامه"، واعتبرت مثل هذه الدعوات "غير مسؤولة"، مؤكدة أنها تعيق التقدم نحو الحل وتتعارض مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل.

وجددت كولونا دعمها لحل الدولتين، مؤكدة أن غزة، باعتبارها جزءًا من الأرض الفلسطينية، تطمح لأن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وشددت على أهمية توحيد غزة والضفة الغربية في تشكيل الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأكدت كولونا أن فرنسا ملتزمة بمنع المزيد من التصعيد في المنطقة، التي لا تشمل غزة فحسب، بل تشمل أيضًا المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر. وشدد وزير الخارجية على التزام الدول الديمقراطية، بما فيها إسرائيل، بالالتزام بالقانون الدولي وحماية السكان المدنيين أثناء ممارسة حقوقهم في الدفاع عن النفس.

وخلصت كولونا إلى أن "المدنيين ليسوا مسؤولين عن الجرائم ويجب حمايتهم".