اليوم السابع
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مسئولو الصحة فى بريطانيا: الآلاف من مرضى السرطان قد يموتون مبكرا بسبب الإضراب

السبت، 06 يناير 2024 12:13 م
مسئولو الصحة فى بريطانيا: الآلاف من مرضى السرطان قد يموتون مبكرا بسبب الإضراب إضراب قطاع الصحة فى بريطانيا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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حذر مسئولو الصحة البريطانيون من أن الآلاف من مرضى السرطان قد يموتون مبكرًا إذا لم يقم الوزراء والأطباء المبتدئون بحل الخلاف المرير بشأن رواتبهم بشكل عاجل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأصبح أطباء الأورام والسرطان يشعرون بالقلق والإحباط بشكل متزايد إزاء التأثير المدمر الناتج عن إضرابات هيئة الخدمات الصحية البريطانية الوطنية على الرعاية والعلاج. وقد تم إلغاء مواعيد وعلاجات وعمليات السرطان لعشرات الآلاف من المرضى منذ بدء الإضرابات قبل حوالي 13 شهرًا.

وأوضحت الصحيفة أن الإضراب الحالي الذي يستمر ستة أيام هو المرة التاسعة التي يتوقف فيها الأطباء المبتدئون عن العمل في العام الماضي والأطول الذي يضرب الخدمة الصحية منذ تأسيسها في عام 1948.

ولكن مع عدم وجود نهاية في الأفق للنزاع بين الحكومة والأطباء المبتدئين، الذين يشكلون حوالي نصف القوى العاملة الطبية، ورفض الأطباء استبعاد المزيد من الإضرابات، قال أطباء الأورام وقادة السرطان لصحيفة "الجارديان" إن الجمود يقلل بلا داع من فرص بقاء المرضى على قيد الحياة.

ومن شأن تدخلهم أن يزيد من الضغوط على ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، وفيكتوريا أتكينز، وزيرة الصحة، ولجنة الأطباء المبتدئين في الجمعية الطبية البريطانية لاستئناف المحادثات والموافقة على صفقة.

وقال قادة السرطان إن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطانات أقل قدرة على البقاء مثل الرئة والكبد والدماغ والمريء والبنكرياس والمعدة، كانوا معرضين بشكل خاص لخطر الاضطراب الناجم عن الضربات. وقالوا إن أي تأخير في العلاج في هذه الحالات قد يحد بشدة من خياراتهم ويعني احتمالات بقاء أسوأ.

وأظهرت الأرقام التي تم الحصول عليها من خلال طلبات حرية المعلومات أنه بحلول سبتمبر من العام الماضي، تم تأجيل حوالي 36000 موعد لمرضى السرطان بسبب الإضرابات منذ بدء الإضراب الصناعي في ديسمبر 2022.

 

 







إضرابات بريطانيا

بريطانيا

إضرابات الأطباء فى بريطانيا

إنجلترا

مرضى السرطان فى بريطانيا




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