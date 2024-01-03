فوضى هائلة فى قطاع الصحة البريطانى مع بدء أطول إضراب للأطباء منذ 75 عاما

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عشرات الآلاف من المرضى البريطانيين سيتأثرون بداية من اليوم الأربعاء وسط اضطراب هائل ناجم عن إضراب الأطباء المبتدئين فى بريطانيا لمدة ستة أيام – وهو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية منذ 75 عامًا.

وقالت الجمعيات الخيرية الصحية إن الأشخاص الذين تم تأجيل مواعيدهم – بما في ذلك أولئك الذين يعانون من السرطان ومشاكل في البصر – سيشعرون بالقلق والانزعاج ومعرضين لخطر تفاقم حالتهم لأن التوقف يؤدي إلى تأخير تلقيهم المساعدة.

وقالت جمعية المرضى إن سلامة المرضى يمكن أن تتعرض للخطر لأن المستشفيات لديها عدد قليل جدًا من الموظفين للتعامل مع الإضراب ، الذي بدأ في الساعة السابعة صباحًا. وحثت الوزراء والجمعية الطبية البريطانية (BMA) على جلب وسطاء للمساعدة في تسوية النزاع الطويل الأمد حول رواتب الأطباء المبتدئين بعد انتهاء المفاوضات قبل عيد الميلاد إلى طريق مسدود.

وقال البروفيسور السير ستيفن باويس، مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "من المحتمل أن يتم إلغاء عدة آلاف من المواعيد أو إعادة جدولتها مرة أخرى، وهذا بالإضافة إلى 1.2 مليون موعد تم إلغائهم خلال أكثر من عام الآن مع فترات الإضرابات العمالية".

وقال باويس إن 13 شهرًا من الإضرابات التي قام بها الأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين "كان لها تأثير هائل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية". سيكون إضراب هذا الأسبوع هو الإضراب العاشر المختلف للأطباء المبتدئين منذ مارس. وبحلول الوقت الذي ينتهي فيه يوم الثلاثاء المقبل، سيكونون قد رفضوا العمل لمدة 34 يومًا إجمالاً.

وقد أدت الأيام الـ 28 السابقة من العمل إلى إعادة جدولة ما يقرب من مليون موعد للمرضى الخارجيين والعمليات.

وأضاف باويس أن إضراب هذا الأسبوع يهدد بأن يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية للتعامل معه بسبب طوله غير المسبوق ولأن الجمعية البريطانية الطبية اختارت تنظيمه خلال أسبوع كانت فيه الخدمة "مشغولة بشكل لا يصدق" بالفعل في التعامل مع زيادة أمراض الشتاء.

وأكد "هذه الإضرابات هي أسوأ وقت في العام بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية."

وأعرب المعهد الوطني الملكي للمكفوفين عن قلقه من أن العديد من المرضى "سيتعاملون هذا الأسبوع مع الأخبار المؤلمة المتمثلة في إلغاء موعدهم أو إعادة جدولته أو تأجيله". وأضاف فيل أمبلر، مدير المنظمة الخيرية في إنجلترا، أن المكفوفين وضعاف البصر قد لا يعرفون حتى أن موعدهم قد تأثر، لأن الأخبار وصلت عبر رسالة وليس بطريقة برايل أو الوسائل الإلكترونية.

وقالت جمعية المرضى إن الإضرابات تضع حواجز في طريق المرضى الذين غالبًا ما يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية. وقالت جولي ثالون، رئيسة المؤسسة الخيرية بالإنابة: "يجب أن يحصل المرضى على رعاية آمنة وفعالة عندما يحتاجون إليها. يفرض الإضراب عوائق أمام الرعاية، علاوة على فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها العديد من المرضى بالفعل. نحن نشعر بقلق عميق من أن تصرفات الأطباء المبتدئين يمكن أن تؤثر على سلامة جميع المرضى في أيام الإضراب. أحضروا وسطاء إذا كنتم بحاجة، ولكن من فضلكم ابحثوا عن طريقة للخروج من هذا المأزق."