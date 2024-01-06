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سعر جرام الذهب الآن عيار 21 يسجل 3260 جنيها

السبت، 06 يناير 2024 01:35 م
سعر جرام الذهب الآن عيار 21 يسجل 3260 جنيها اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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تحرك سعر الذهب في مصر اليوم إلى مستويات 3260 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مقابل مستويات 3240 جنيها للجرام وسط ارتفاع في الطلب على المعدن النفيس في مصر.

 

أسعار الذهب اليوم السبت
 

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.

 

حركة الذهب في مصر
 

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاع اليوم لتستكمل المكاسب التي حققها أمس وذلك في ظل تفاعل الأسواق مع بدء ضخ السيولة النقدية من استحقاق شهادات الـ 25% بداية من يوم أمس الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الطلب على الذهب.

خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 85 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 2.7% حيث أغلق عند المستوى 3235 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3150 جنيه للجرام.

شهدت أسعار الذهب تذبذب تحت المستوى 3200 جنيه للجرام خلال الأيام الماضية، ولكن استطاع السعر يوم أمس الارتفاع واختراق هذا المستوى بالتزامن مع بدء استحقاق شهادات الـ 25% يوم أمس، وهو ما يزيد من التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة القادمة.

 







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