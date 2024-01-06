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أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 6 يناير 2024 في مصر

السبت، 06 يناير 2024 10:30 ص
أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 6 يناير 2024 في مصر اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديت في أسعار الذهب بالسوق المصري وكذلك سبائك الذهب في مصر شامل المصنعية والضريبة، وذلك بعد زيادة أسعار الذهب في مصر إلى مستويات 3240 جنيها للجرام من عيار 21، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب والسبائك الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 24 يسجل 3703 جنيها.

عيار 21 يسجل 3240 جنيه.

عيار 18 يسجل 2777 جنيها.

عيار 14 يسجل 2160 جنيها.

الجنيه الذهب 25920 جنيه.

أسعار السبائك الذهب
 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3703 جنيها بدون مصنعية.

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل9172  جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  18145 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  36690 جنيها.

 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 73830 جنيها.

 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 114105 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  18345 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 366100 جنيه

 


 

مصنعيات السبائك الذهب في مصر
 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

 

 







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