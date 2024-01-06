ترامب يهاجم منافسته الجمهورية نيكى هيلي: "تحب العالم وأنا أحب أمريكا أولاً"

كتبت رباب فتحى

كثف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب هجماته على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في تجمع حاشد في ولاية أيوا الجمعة، ملاحقًا المرشحة مع صعودها في استطلاعات الرأي، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال ترامب إن "حملة نيكي هيلي يتم تمويلها من قبل مانحي بايدن"، ووصفها فيما بعد بـ"الداعية للعولمة."

وتابع ترامب قائلا "إنها تحب العالم. أنا أحب أمريكا أولاً. لا يمكن الوثوق بالخاسرين الذين يتخلفون كثيرًا عنا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيما يتعلق بالضرائب أو التجارة أو أي شيء آخر. إنهم مناصرون للعولمة، وسيظلون كذلك دائمًا."

ويأتي هجوم ترامب في الوقت الذي تظهر فيه الاستطلاعات اقتراب هيلي من ترامب في نيو هامبشاير. ووفقا لاستطلاع "ذا هيل ومؤسسة ديسيشن ديسك"، إنها تتخلف عن الرئيس السابق بحوالي 12 نقطة في متوسط ​​استطلاعات الرأي. ورغم أن الفارق لا يزال كبيرا، إلا أن الفجوة أقرب من أي مرشح في أي ولاية تمهيدية مبكرة أخرى.

وانتقد ترامب أيضًا هيلي بسبب تصريحاتها الأسبوع الماضي التي فشلت في ذكر العبودية كسبب للحرب الأهلية. وبدلاً من ذلك، ناقشت قضايا الحرية وحقوق الدولة كأسباب للصراع عندما سألها أحد الناخبين في نيو هامبشاير، الأمر الذي أثار موجات من الانتقادات من كلا جانبي الممر، بما في ذلك من زملائها المرشحين الأساسيين للحزب الجمهوري.

وقال ترامب في التجمع الحاشد: "إنها لا تملك ما يلزم."

ودافعت المتحدثة باسم هيلي، ناتشاما سولوفيتشيك، عن الحملة في بيان لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت: "إذا كان ترامب يشعر بقوة تجاه هجماته الكاذبة، فعليه أن يتوقف عن الاختباء والدفاع عنها في مرحلة المناظرة في دي موين. ربما لا يتذكر [ترامب] أن نيكي هالي أقرت أحد أصعب قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد في عام 2011، لأنه كان لا يزال ليبراليًا في مدينة نيويورك".