اليوم السابع
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تحديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بعد التسلل لمنزلها وسرقتها بشبين القناطر

السبت، 06 يناير 2024 12:34 م
تحديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بعد التسلل لمنزلها وسرقتها بشبين القناطر حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المتهم بقتل مسنة لسرقتها في قرية القشيش بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له. 
 
وكان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفاة تدعى "ن ح ا " 65 سنة، حيث قام عاطل جارها بالتسلل إلى منزلها ليلا لسرقة متعلقاتها، واستولى على قرط ذهبي وهاتف محمول، وعندما شعرت بها المجني عليها، طعنها بالسكين وأسرع هاربا بعدما أشعل النيران في المنزل.
 
وتم القبض على المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة والتحفظ على المتهم وأداة الجريمة.
 
 
 






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