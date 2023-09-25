تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المتهمين بسرقة سائق توك توك، وقتله بالقرب من مقابر تل اليهودية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محيى أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائى، وقاده مقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وشارك فيه النقباء محمد مجدى معاون أول المباحث، وعبد الله الأسود ومصطفى الهادى معاونى مباحث المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "مصطفى ص م"، 29 سنة، بها طلق نارى فى الرأس وبجواره مركبة توك توك.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، وتم تحديدهما وهما كلا من "ر.ك" و"و.م" وألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وحبس المتهمين.