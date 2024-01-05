9 معلومات عن المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة، والتى تم تخصيص قطعة الأرض المقام عليها المشروع:

2. تبلغ المساحة المخصصة لمشروع المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة نحو 200 فدان كمرحلة أولى.

3. تعادل مساحة المنطقة الصناعية الجديدة، نحو 840 ألف متر مربع.

4. تمثل نقلة نوعية وتكون بشرة خير لتحقيق حلم جديد.

5. تتمتع المنطقة الجديدة بالعديد من المزايا منها قربها من المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية بكركر وأيضاً مطار أسوان الدولى والموانئ البرية بقسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية وميناء برنيس البحرى على البحر الأحمر.

6. سيتم ربط المنطقة الصناعية الجديدة بالمحور الدولى الإسكندرية / كيب تاون ومسار القطار السريع.

7. تتميز المنطقة أيضاً بتنوع مصادر الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعى.

8. تهدف لتكون نقطة انطلاق حقيقية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الأفريقية.

9. تساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى.