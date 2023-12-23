تعرف على مشروع الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة × 9 معلومات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، والتى تقع ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمدينة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ عامين.

1- يعد الشريط النهرى السياحى من أهم المشروعات بمدينة أسوان الجديدة

2- يعد المشروع، متنفسا ومتنزها لسكان المدينة، ومحافظة أسوان.

3- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهرى السياحى، نحو 1050 فداناً.

4- تصل المرحلة الأولى منه لمساحة 181 فداناً.

5- تتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا.

6- ويشمل الممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

7- كذا الممشى النيلى بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية.

8- يضم الشريط النهرى: (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسى سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).

9- ويضم المسرح المكشوف: بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلى ومنطقة الفيلات.