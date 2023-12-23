تعرف على مشروع الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة × 9 معلومات.. صور

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، والتى تقع ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمدينة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ عامين.
1- يعد الشريط النهرى السياحى من أهم المشروعات بمدينة أسوان الجديدة.
2- يعد المشروع، متنفسا ومتنزها لسكان المدينة، ومحافظة أسوان.
3- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهرى السياحى، نحو 1050 فداناً.
4- تصل المرحلة الأولى منه لمساحة 181 فداناً.
5- تتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا.
6- ويشمل الممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.
7- كذا الممشى النيلى بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية.
8- يضم الشريط النهرى: (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسى سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).
9- ويضم المسرح المكشوف: بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلى ومنطقة الفيلات.
الشريط النهرى
الفيلات بأسوان الجديدة
المسرح المكشوف بأسوان الجديدة
المولات
كوبرى أسوان المعلق
كوبرى مشاة
كورنيش النيل من أعلى
منطقة الفيلات
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