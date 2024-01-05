اليوم السابع
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مصرع شخص وبناته الثلاثة فى حريق شب داخل منزلهم بالبدرشين

الجمعة، 05 يناير 2024 10:45 ص
مصرع شخص وبناته الثلاثة فى حريق شب داخل منزلهم بالبدرشين حريق - ارشيفية
عبد الرحمن سيد

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لقى شخص وبناته الثلاثة مصرعه وأصيب 2 آخرين من أسرة واحدة آثر حريق داخل منزل بقرية سقارة نطاق البدرشين وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل بعدما انتقلت سيارات الاطفاء الى المكان وتمت السيطرة عليه .
 
وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
ونتج عن الحريق مصرع أب و3 بنات، وأصيب 2 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويقوم رجال المعمل الجنائي بمعاينة الحريق .
 
 
 
 






حريق منزل

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

البدرشين




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