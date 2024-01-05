مصرع شخص وبناته الثلاثة فى حريق شب داخل منزلهم بالبدرشين

عبد الرحمن سيد

لقى شخص وبناته الثلاثة مصرعه وأصيب 2 آخرين من أسرة واحدة آثر حريق داخل منزل بقرية سقارة نطاق البدرشين وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل بعدما انتقلت سيارات الاطفاء الى المكان وتمت السيطرة عليه .

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق مصرع أب و3 بنات، وأصيب 2 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويقوم رجال المعمل الجنائي بمعاينة الحريق .