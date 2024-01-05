محافظ أسيوط يزور مطرانية الأرثوذوكس بأبوتيج للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أسيوط-هيثم البدرى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ايبارشية الأقباط الارثوذكس بمدينة أبوتيج، مقدمًا التهنئة للانبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة،ومنار غالي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ،ومجدي عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة ،ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية ،وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط ،ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسي النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

بدأت الزيارة باستقبال شعب الكنيسة للمحافظ ومرافقوه وكان في استقباله الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، وبعض آباء وكهنة الكنيسة، وقدم المحافظ التهنئة لمطران أبوتيج وجميع شعب الكنيسة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على وحدة الشعب المصري والتفافه خلف قائده المحبوب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية وصافح الشباب والأهالي معبراً عن سعادته لتواجده في تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة في الاحتفال بالعيد.

كما قدم محافظ أسيوط التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشاً وشعباً وقيادة وان يعم الخير والرخاء جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى التطور والتنمية التي شهدتها قرى الريف المصري في ظل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات مناشدًا الجميع بالمشاركة في مسيرة التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية الحقيقية ودعم خطط التنمية.

وقدم الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف التهنئة لمطران أبوتيج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نيابة عن قيادات وائمة مديرية الاوقاف بأسيوط، مشيرًا إلى أهمية تلك المناسبات التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين واقباط لتبادل التهاني والمعايدات الجميلة في جو يسوده المحبة والسلام.

من جانبه وجه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، لحرصهم على التواجد وتقديم التهاني بمناسبة العيد، مشيرًا إلى حجم الانجازات التي تحققت على ارض مصر الغالية ومحافظة أسيوط بصفة خاصة، وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تنمية حقيقة للقرى والنجوع، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

كان محافظ أسيوط قد واصل زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.