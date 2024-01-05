محافظ أسيوط يزور إيبارشية الأرثوذوكس بأسيوط الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد

أسيوط-هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط زياراته للكنائس والأديرة، بزيارة ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة، لتقديم التهنئة للأنبا بيسنتى أسقف الايبارشية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ،وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة،و الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنار غالي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية ،وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسي النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كان في استقبال المحافظ الأنبا بيستني أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي وعدد كبير من الأطفال وفريق الكشافة التابع للكنيسة رافعين الورود والاعلام وقدموا بعض الفقرات الفنية وعروض الكشافة.

وقدم محافظ أسيوط ، خلال لقائه عدد كبير من شعب الكنيسة التهنئة للأنبا بيسنتي والاباء الكهنة والقساوسة وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وحرص على التقاط الصور مع الأطفال وتوزيع الشيكولاته والحلوى عليهم وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى أن الاحتفال بالعيد بمشاركة كافة الاطياف دليل على قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال.

وأشار محافظ أسيوط ، خلال كلمته إلى الانجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي غير وجه الريف المصري في ظل الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء، موجهاً رسالة إلى الحضور لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب والأطفال وغرس المفاهيم والقيم لديهم.

ووجه الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ،رسالة إلى كافة الحضور، مؤكداً فيها على قوة العلاقات التي تجمع ابناء الشعب المصري في جو يسوده التسامح والمحبة الحقيقية التي ارست دعائمها الرسالات السماوية مقدمًا تهنئة مديرية الأوقاف لقيادات الكنيسة وشعبها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

وقدم نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، على زيارتهم للمطرانية ، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يجسد صورة تاريخية للواقع الذى نعيشه وتعبر عن المشاركة والمحبة التي تجمعنا مسلمين وأقباط لافتًا إلى أهمية أن ينتمى الانسان إلى وطن وعقيدة وانسانية داعيا الله أن يوفق قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ مصرنا الغالية.

كان محافظ أسيوط قد بدا زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.