السلطات البريطانية تصدر 315 تحذير فيضانات.. والأمطار تغرق 1000 منزل بإنجلترا

كتبت نهال أبو السعود

أصدرت السلطات البريطانية فى إنجلترا 302 تحذير من الفيضانات في إنجلترا و13 تحذير فى ويلز وسط توقعات كم خبراء الأرصاد باستمرار هطول الأمطار التى تصل لحد السيول، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

ولا تزال المئات من التحذيرات من الفيضانات قائمة، ويواجه الركاب اضطرابًا في السفر اليوم بعد هطول أمطار غزيرة في أجزاء من المملكة المتحدة وغمرت المياه المنازل في جميع أنحاء منطقة ميدلاندز يوم الخميس، بينما غمرت المياه أجزاء من جنوب إنجلترا بما في ذلك جلوسيسترشاير.



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وتأثرت شركات القطارات أيضًا بالاحوال الجوية، حيث حذرت شركة Great Western Railway (GWR) من أن العديد من الخطوط لا تزال مغلقة بسبب الفيضانات،

وفي شرق لندن، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ حوالي 50 شخصاً خلال الليل بعد أن فاضت قناة على ضفتيها في هاكني ويك، مما تسبب في فيضانات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 10 أفدنة وبلغ أعلى إجمالي هطول للأمطار يوم الخميس 35.2 ملم في أوتربورن في هامبشاير، مع نطاق واسع يتراوح بين 20 و30 ملم في معظم المقاطعات الجنوبية في إنجلترا.

وقالت وكالة البيئة إنه من المحتمل أن تستمر التأثيرات في معظم أنحاء إنجلترا خلال الأيام الخمسة المقبلة ويأتي ذلك بعد الاضطراب الناجم عن الرياح القوية والأمطار الناجمة عن العاصفة هينك في وقت سابق من الأسبوع، والتي تركت الأرض مشبعة وأكثر عرضة للفيضانات.

أعلن مجلس مقاطعة نوتنجهامشاير عن وقوع حادث كبير يوم الخميس بسبب ارتفاع منسوب المياه على طول نهر ترينت، وتم إجلاء العديد من سكان متنزه رادكليف السكني، وهو عبارة عن منطقة من الكرفانات الثابتة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا وتقع شرق المدينة.

وقالت كارولين دوجلاس، مديرة الفيضانات في وكالة البيئة، إن نهر ترينت وصل إلى "أحد أعلى المستويات التي شهدناها منذ 24 عامًا" وقالت لبي بي سي إن أكثر من 1000 عقار غمرتها المياه في جميع أنحاء إنجلترا هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم.