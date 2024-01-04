إعلان مؤشر القلق شرقى بريطانيا إثر الفيضانات الناجمة من عاصفة "هينك"

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أعلنت السلطات البريطانية مؤشر القلق بمقاطعة (نوتنجهامشاير) شرقى البلاد بسبب الفيضانات على طول نهر "ترينت" وارتفاع مستويات المياه بسبب عاصفة "هينك".

وقال مجلس المقاطعة -فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس- إنه ينصح السكان الذين يعيشون على طول "وادى ترينت" الاستعداد لحدوث فيضانات، حيث أظهرت آخر التوقعات أن مستويات الأنهار على طول نهر "ترينت" قد تقترب من أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2000.



كانت السلطات قد أصدرت مئات التحذيرات من حدوث فيضانات فى المملكة المتحدة أمس /الأربعاء/ بعد هبوب رياح قوية وهطول أمطار على أجزاء واسعة من البلاد، ما تسبب فى تعطل رحلات وانقطاع التيار الكهربائي.