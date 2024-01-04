تعرف على أفضل نظام غذائى للحفاظ على صحة الرئتين

كتبت فاطمة خليل

في كل مرة تتنفس فيها، تعمل رئتاك لإبقائك على قيد الحياة، ووظيفة الرئتين الرئيسية هي نقل الهواء النقي إلى جسمك عند الشهيق وإزالة غاز ثانى أكسيد الكربون عند الزفير، نتعرف فى هذا التقرير على نصائح للحفاظ على صحة الرئتين.

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن الحفاظ على الرئتين بصحة جيدة ينعكس على صحتك العامة بشكل كبير، مضيفا أن هناك عدة نصائح يمكنك اتباعه لتحسين صحة الرئتين.

وأوضح، أن الاقلاع عن التدخين أول خطوة للحفاظ على صحة الرئتين، لأن التدخين هو السبب الرئيسي لمشاكل الرئة مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن وغيرها من الأمراض.وأشار إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعدك على البقاء نشيطًا وتعزز صحة الرئة والقلب ، حيث إن التمرين يقوى ويوسع عضلات الرئة.وأكد أن تناول طعام صحي يحافظ على صحة الرئتين، ويساعدك على محاربة أمراض الجهاز التنفسى.

وتابع قائلا إن النظام الغذائي الصحى للرئة يجب أن يشمل: الفواكه والخضراوات الطازجة والأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز الحبوب الكاملة والبطاطا والمكسرات والبذور والبروتينات الخالى من الدهون مثل الدجاج والبقوليات والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

ونصح أيضا بضرورة الحصول على اللقاحات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسى مثل كورونا والانفلونزا، حيث تحميك من المضاعفات التى قد تنتج عن الإصابة بالفيروسات وكذلك لقاح الالتهاب الرئوي.