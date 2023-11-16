كيف تحمى رئتيك مع تلوث الهواء؟ نصائح للوقاية

كتبت رانيا عامر

تلوث الهواء يعرض الأشخاص لبعض المخاطر الصحية التى تؤثر على الرئة والشعب الهوائية، وتضر بصحة أصحاب الأمراض المزمنة، لذا يجب اتخاذ بعض الخطوات المفيدة لحماية صحة الرئتين، وذلك عن طريق بعض التدابير التى أوضحها موقع timesofindia.

عدة نصائح لسلامة الرئة من الثلوث:

- تجنب التدخين والتدخين السلبى



- تجنب زيادة الوزن

ثبت علميا أن هناك علاقة بين زيادة الوزن والتأثير على الرئة، ولذا عليك الحفاظ على الوزن الصحى، وتجنب السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، وفي حالة أنك مدخن فمن الأفضل لك الإقلاع عن التدخين لأن كل هذه العوامل تؤثر سلبا على صحة الرئة.



- ارتداء الكمامات



لحماية جهازك التنفسي من الآثار الضارة لتلوث الهواء، عليك ارتداء الكمامات، حتي لا تتأثر الرئة والشعب الهوائية بالسلب فى الأتربة.

في حالة تلوث الهواء إجراءات وقائية للحفاظ على صحة الرئة:​

-التزم القاعدة في المنزل .

-تجنب الخروج أو ممارسة الأنشطة الخارجية إذا لم يكن ذلك ضروريا.

-استخدم أجهزة تنقية الهواء للحفاظ على منزلك خاليا من السموم.

-استخدم الشفاط أثناء الطهي لتجنب استنشاق لاى روائح قد تضر بالرئة.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للياقة البدنية العامة.

- الإكثار من تناول الفواكه والعصائر والسوائل لاحتوائها على مضادات الأكسدة وطرد السموم من الجسم.

وفى ذات السياق قال الدكتور شاراد جوشي رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى ماكس، يجب على مرضى الجهاز التنفسي توخي الحذر أثناء تلوث الهواء، فيجب عليهم عدم التوقف عن تناول الأدوية، وأجهزة الاستنشاق دون استشارة طبية ، مشيرا الى أن استنشاق البخار وتناول الفيتامينات المتعددة بجرعات مناسبة من شأنه أن يساعد في تنظيف الشعب الهوائية.