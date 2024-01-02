اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:53 م
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متحدث جيش الاحتلال عن اغتيال العاروري: مستعدون لكل السيناريوهات ونركز على محاربة حماس

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:05 م
متحدث جيش الاحتلال عن اغتيال العاروري: مستعدون لكل السيناريوهات ونركز على محاربة حماس متحدث جيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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علق متحدث جيش الاحتلال على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة قائلا: "مستعدون لكل السيناريوهات ونركز على محاربة حركة حماس". 
 
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية إننا سنواصل حربنا في قطاع غزة ونغيّر من التعليمات وفق التطورات. 

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائي لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.

 







جيش الاحتلال

اغتيال العاروري

حركة حماس

نائب رئيس المكتب السياسي




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