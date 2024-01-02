اليوم السابع
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طلاب جامعة الأزهر يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت 6 يناير

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:00 ص
طلاب جامعة الأزهر يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت 6 يناير جامعة الازهر
كتب لؤى على

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تنطلق امتحانات جامعة الأزهر الفصل الدراسى الأول لعام 2024، السبت الموافق 6 / 1 / 2024، حيث ينتهى الفصل الدراسى الأول الخميس الموافق 4 / 1 / 2024، على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت الموافق 6 / 1 / 2024، على أن تكون نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول الأربعاء الموافق 24 / 1 / 2024. 

 

وحدد مجلس جامعة الأزهر بداية إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 / 1 / 2024 حتى الخميس 8 / 2 / 2024، الفصل الدراسى الثانى، أما بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى ستكون السبت الموافق 10 / 2 / 2024، على أن تكون نهاية الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى الخميس الموافق 30 / 5 / 2024، وبداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وبداية امتحانات التصفية السبت الموافق 7 / 9 / 2024.







جامعة الازهر

امتحانات جامعة

امتحانات جامعة الازهر

امتحانات الازهر




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