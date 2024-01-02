المترو: لا زيادة فى أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة

كتب سيد الخلفاوى

أكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أصدر توجيهات للمهندس على الفضالي العضو المنتدب، والمهندس خالد صبره رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بعدم زيادة أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.

وأضاف بكير لـ"اليوم السابع"، أن اشتراكات الطلبة عليها نسب تخفيض تصل ل 97% وتبلغ قيمته 33 جنيه و41 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة.

وتابع، اشتراكات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، 22 جنيه و27 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة.

وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر ركوب المترو مع بداية العام الجديد 2024 وبالتزامن مع بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.