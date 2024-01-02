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المترو: لا زيادة فى أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 11:25 ص
المترو: لا زيادة فى أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة تذاكر مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أصدر توجيهات للمهندس على الفضالي العضو المنتدب، والمهندس خالد صبره رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بعدم زيادة أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. 
 
وأضاف بكير لـ"اليوم السابع"، أن اشتراكات الطلبة عليها نسب تخفيض تصل ل 97% وتبلغ قيمته 33 جنيه و41 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة. 
 
وتابع، اشتراكات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، 22 جنيه و27 جنيه للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة. 
 
وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر ركوب المترو مع بداية العام الجديد 2024 وبالتزامن مع بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب. 
 
 






اشتراكات الطلبة

الاشتراكات

اشتراكات المترو

المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو



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