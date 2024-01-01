حصاد الوزارات.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة: قدمنا أكثر من 57 مليون خدمة طبية ضمن 100 يوم صحة
التموين تعلن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية واللحوم.. تفاصيل
وزارة التعليم تحدد 4 يناير آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أولى وتانية ثانوى
وزارة الصحة: لدينا مولود كل 15 ثانية و10 آلاف طفل كل 1.7 يوم
وزارة الصحة: إضافة 15 مليون مواطن للتأمين الصحى وتوفير 120 خدمة جديدة
وزارة الصحة: إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 18.5 مليار جنيه
وزارة التعليم: غلق موقع تسجيل التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج غدا
وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم
تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها
وزارة الأوقاف تعلن شروط الحصول على القرض الحسن دون فوائد أو رسوم
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