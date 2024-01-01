اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها

الإثنين، 01 يناير 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها مترو الأنفاق
إعداد ـ محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

وزارة الصحة: قدمنا أكثر من 57 مليون خدمة طبية ضمن 100 يوم صحة
 
التموين تعلن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية واللحوم.. تفاصيل
 
وزارة التعليم تحدد 4 يناير آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات أولى وتانية ثانوى
 
وزارة الصحة: لدينا مولود كل 15 ثانية و10 آلاف طفل كل 1.7 يوم
 
وزارة الصحة: إضافة 15 مليون مواطن للتأمين الصحى وتوفير 120 خدمة جديدة
 
وزارة الصحة: إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 18.5 مليار جنيه
 
وزارة التعليم: غلق موقع تسجيل التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج غدا
 
وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم
 
 






حصاد الوزارات

الصحه

100 يوم صحه

التموين

السلع الاساسيه

وزاره الصحه

التامين الصحى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة