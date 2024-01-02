اليوم السابع
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أسعار اشتراكات المترو لكبار السن.. انفوجراف

الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:00 م
أسعار اشتراكات المترو لكبار السن.. انفوجراف اشتراكات المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما، بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أسعار التذاكر، مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو. 
 
وجاءت اسعار اشتراكات المترو لكبار السن كالآتي :
تعريفة الإشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1 لكبار السن
الشهر (لمدة 30 يوم) عدد الرحلات 60 رحلة
 
مرحلة واحدة 165 جنيه 9 محطات
مرحلتين منطقتين 230 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 330 جنيه
اربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيه
 
الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوم) عدد الرحلات 180 رحلة
مرحلة واحدة 495 جنيه 9 محطات
مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 900 جنيه
اربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيه.
 
وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب. 
 
انفوجراف 1
انفوجراف 1

انفوجراف 2
انفوجراف 2
 






اشتراكات المترو

المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو



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