أسعار اشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أ سعار التذاكر ، صباح اليوم الاثنين مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.

وجاءت أسعار اشتراكات المترو:

تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1

الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة

مرحلة واحدة 230 جنيه 9 محطات

مرحلتين منطقتين 290 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 340 جنيها

أربع مراحل خمس و6 مناطق 450 جنيها

الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما عدد الرحلات 180 رحلة

مرحلة واحدة 625 جنيها 9 محطات

مرحلتين منطقتين 790 جنيها أكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 1000 جنيه

أربع مراحل خمس و6 مناطق 1250 جنيها

الاشتراك السنوى لمدة 365 يوما عدد الرحلات 730 رحلة

خطين : 3175 جنيها

ثلاثة خطوط : 4000 جنيه

وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.