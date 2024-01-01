اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 04:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار اشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر.. تفاصيل

الإثنين، 01 يناير 2024 02:59 م
أسعار اشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر.. تفاصيل تذكرة مترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أسعار التذاكر، صباح اليوم الاثنين مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو. 
 
وجاءت أسعار اشتراكات المترو:
تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1
الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة
 
مرحلة واحدة 230 جنيه 9 محطات
مرحلتين منطقتين 290 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 340 جنيها
أربع مراحل خمس و6 مناطق 450 جنيها
 
الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما عدد الرحلات 180 رحلة
مرحلة واحدة 625 جنيها 9 محطات
مرحلتين منطقتين 790 جنيها أكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 1000 جنيه
أربع مراحل خمس و6 مناطق 1250 جنيها
 
الاشتراك السنوى لمدة 365 يوما عدد الرحلات 730 رحلة
خطين : 3175 جنيها
ثلاثة خطوط : 4000 جنيه
 
وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب. 
 
 
 






اشتراكات المترو

المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو

اليوم السابع بلس

اسعار اشتراكات المترو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة