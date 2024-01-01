أسعار اشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر.. تفاصيل

ينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أسعار التذاكر، صباح اليوم الاثنين مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.
وجاءت أسعار اشتراكات المترو:
تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1
الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة
مرحلة واحدة 230 جنيه 9 محطات
مرحلتين منطقتين 290 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 340 جنيها
أربع مراحل خمس و6 مناطق 450 جنيها
الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما عدد الرحلات 180 رحلة
مرحلة واحدة 625 جنيها 9 محطات
مرحلتين منطقتين 790 جنيها أكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 1000 جنيه
أربع مراحل خمس و6 مناطق 1250 جنيها
الاشتراك السنوى لمدة 365 يوما عدد الرحلات 730 رحلة
خطين : 3175 جنيها
ثلاثة خطوط : 4000 جنيه
وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.
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