إنشاء كليات ألسن وعلوم حاسب وإعلام وعلوم حياة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت اللجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اجتماعها برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة إلى مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واختيار الفريق بحرى أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور إبراهيم حسن على القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمينًا للمجلس، مُعربًا عن بالغ سعادته بالرموز الوطنية والقامات العلمية التى تم اختيارها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وشارك بالاجتماع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمين مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد كلية التمريض، الدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة، الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة، الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان، الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور رشا الفقى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الهامة، حيث عرض الدكتور عادل حسن للخطة الفعلية المقترحة لإنشاء كليات وبرامج جديدة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب، كلية الألسن وكلية الإعلام، كلية علوم الحياة، كما أعلن الدكتور ناصر مندور الانتهاء من اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعى جامعة الاسماعيلية الأهلية، ومراجعتها ورفعها إلى لجان القطاع المختصة، للاعتماد من قبل لجان القطاع.