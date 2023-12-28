2560 طالبا يؤدون الاختبارات إلكترونيا بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أدوا هذا الأسبوع الاختبارات إلكترونيا بكليات الصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والعلوم الصحية، ب 7 مقررات دراسية وإجمالي عدد طلاب 2560.

وقام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بجولة تفقدية داخل لجان الاختبارات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الاختبارات الإلكترونية تم إجراؤها في الجامعة، باستخدام منظمومة Gourmet تحت إشراف الجامعة.

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية أنه تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات على استخدام المنظومة.