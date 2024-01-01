للحوامل ومرضى السكر.. احذروا اتباع هذا النوع من الدايت

كتبت فاطمة خليل

الصيام المتقطع هو أحد أشهر الحميات الغذائية والدايت التى يتبعها الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، ويقوم دايت الصيام المتقطع على تناول الطعام فى أوقات محددة والصيام باقى ساعات اليوم عن تناول الطعام فقط، وهناك العديد من الطرق الشائعة لممارسة الصيام المتقطع منها 16/8، والذي يستلزم الصيام لمدة 16 ساعة كل يوم ويمنع تناول الطعام لمدة 8 ساعات، فى هذا التقرير نتعرف على هل هناك أشخاص يجب أن يتجنبوا دايت الصيام المتقطع لإنقاص الوزن، بحسب تقرير نشره موقع "timesofindia".

وذكر التقرير أن الأطفال والمراهقين يجب أن يتجنبوا دايت الصيام المتقطع ، حيث تحتاج أجسامهم للنمو ويحتاجون للغذاء على مدار اليوم لنموهم وليحصلوا على الطاقة والنشاط.

كما يجب على الحوامل والمرضعات أيضًا تجنب هذا الدايت، حتى لا يضروا صحة الطفل أو الجنين ويؤثر على صحتهم، تزداد الاحتياجات الغذائية خلال هذه الفترات، وقد يؤدي الصيام المتقطع إلى الإضرار بصحة الأم والطفل.

وكذلك نصح التقرير مرضى السكري بتجنب دايت الصيام المتقطع، حيث تعتبر تقلبات نسبة السكر في الدم مصدر قلق كبير لمرضى السكر، ويمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى تفاقم هذا الخطر.

وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل: يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى سلوكيات غير صحية لدى المصابين بفقدان الشهية أو الشره المرضي أو اضطرابات الأكل الأخرى.

كما يجب أن يتجنبه الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب وأمراض الكلى ونقص السكر في الدم علاوة على أي شخص يتناول أدوية معينة، حيث تتطلب بعض الأدوية تناول الطعام معها، ويمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى تعطيل هذا الروتين المهم.