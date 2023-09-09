لانش بوكس.. وجبة متكاملة من الخضراوات والفواكه والبروتين لتقوية مناعة طفلك

كتبت أمل علام

يقدم الدكتور مجدي بدران، استشارى الحساسية والمناعة، أهمية اللانش بوكس لأطفال المدارس، موضحا أنه يفيد نمو ومناعة وتحصيل الطلاب وتفوقهم، حيث إنه مهم جدًا، للطلبة سواء في المدرسة أو الجامعة.



وجبة متكاملة

أهم مميزاتة :

1.يقلل الشعور بالجوع، حيث إن الجوع المتكرر يزيد من المشاعر السلبية والرؤية السلبية للأشياء ،كما يؤثر الجوع على مراكز المزاج في الدماغ المرتبطة بكل من :الحزن، والتوتر، والغضب

ما هي محتويات اللانش بوكس؟

1.زجاجة مياه، حيث إنه يجب الحرص على المياه العادية أو المياه المعدينة بدلاً من المشروبات السكرية.

2. زجاجة عصير فاكهة محضر في المنزل، حيث إن الماء يوصل العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلايا الجسم ، يساعد على الهضم ويقى من الإمساك، وحماية أعضاء الجسم، تنظيم درجة حرارة الجسم التخلص من الفضلات، قلة الماء تسبب الصداع والتوتر والنسيان.

3. اللبن أو اللبن الرايب، لأنه يعزز المناعة، ويفيد العضلات والأعصاب والعظام، والأسنان، والمزاج، والذاكرة، مصدر للبروتين.

4. البيض، أو الجبنة البيضاء، أو البقول، أو قطعة من صدور الدجاج، لأن البروتين يقلل من الشعور بالجوع ويزيد من كتلة العضلات وقوتها، يفيد في بناء كتلة العظام أثناء النمو، يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون.

5. المكرونة أو الخبز المصنوع من الحبوب الكامل، حيث يساعد فى التحكم في مستويات الكوليسترول والوزن وضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشعور بالامتلاء، أو الأرز، لأنه مصدر غني بالكربوهيدرات، مصدر الوقود الرئيسي للجسم

6.الفشار، لأنه يعزز المناعة، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف والزنك، والماغنيسيومن كما يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل مجموعة فيتامين ب.

7. شرائح من الخضراوات والفاكهة، توفر الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنيةن ويعتبر الجزر مفيد للمناعة والبصر والجلد ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، والخيار، لأنه يرطب الجسم، ويقوى العظام ، ويعزز صحة الأمعاء والقلب ، ويساعد على التحكم فى نسبة السكر في الدم والوزن، يحمي من الإصابة بالسرطان ، الطماطم: تدعم صحة القلب، تقى من سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الرئتين والبروستاتا، الفلفل الرومي الأخضر والملونيوفر فيتامين أ ، وفيتامين سى والألياف، ومضادات للأكسدة، الخس،يعد الخس مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين (فيتامين أ) الضروري لصحة الجلد والعظام والعين، مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو ضروري للنمو الصحي والمناعة.



ازاى تعدى اللانش بوكيس

فاكهة مثل: الموز، حيث إنه يحسن الهضم ويساعد على الشبع ويفيد القلب والعظام، التفاح: يعزز المناعة وصحة القلب والرئتين، الخوخ: به نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، الكيوي: غنية بفيتامين سى أيقونة المناعة ، التمر: يعزز المناعة ووظائف الدماغ والقلب وصحة العظام، ويحسن عملية التمثيل الغذائي الفول السودانى: يقوي العظام والأسنان والعضلات، ويعزز نمو الخلايا

ابعدى طفلك عن الأطعمة التالية:

البطاطس المقلية، الحلوى ، المياه الغازية. المشروبات الجاهزة المحلاة، اللحوم المصنعة.