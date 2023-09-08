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تنطلق قمتها غدا بالهند.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين G20

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 01:43 م
تنطلق قمتها غدا بالهند.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين G20 مجموعة العشرين
إيمان حنا

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ساعات قليلة تفصلنا عن قمة العشرين المرتقب انعقادها غدا السبت في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة الرئيس السيسىى وقادة وزعماء دول المجموعة .

كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين فى ختام قمة نيودلهى، والذى ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.

فما هي مجموعة العشرين وما أهداف إنشائها ؟

ـ تتألف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوربي، وتشمل تلك الدول كلا من الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا .

ـ تأسست عام 1999 ، في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية قبل أن يتم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007.

ـ تعد مجموعة العشرين المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورا مهما في تعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

ـ تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمى وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى العالمى .

ـ تركز على تطوير آليات فرص العمل

ـ يمثل أعضاء المجموعة نحو 85% من الناتج الإجمالى العالمى

ـ تشكل اقتصادات المجموعة 75% من حجم التجارة العالمية.

ـ تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في المجموعة تليها الصين


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