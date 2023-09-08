افتتاح مسجدين بالميمون وقمن العروس فى بنى سويف بعد إحلالهما وتجديدهما

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى فى افتتاح مسجدين بقريتى الميمون وقمن العروس"بعد إحلالهما وتجديدهما" بتكلفة إجمالية زادت عن 5.3 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

شهد حمادة راضى رئيس الوحدة المحلية افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون المقام على مساحة إجمالية 445 مترا (375 للصحن +ط، 70 متر مصلى للسيدات ) وبتكلفة 2 مليون و353 ألف جنيه "خطة الوزارة"، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح، وذلك فى حضور: النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الشيخ سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، خالد جمال رئيس قرية الميمون والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالى القرية.

كما تم "اليوم الجمعة" افتتاح مسجد العرب بقمن العروس، وأقيمت شعائر الصلاة بعد افتتاح المسجد المقام على مساحة إجمالية 425متر (205 متر للصحن، 100 متر مصلى للسيدات، 110 متر أرضى ) وبتكلفة 3 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية"، وذلك فى حضور: عماد صقر، أشرف مليجى نواب رئيس المركز، الشيخ عادل زكى مدير إدارة أوقاف الواسطى، عماد سنجر رئيس قرية قمن العروس ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالى قرية قمن.