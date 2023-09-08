اليوم السابع
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استمرار إحلال وتجديد 5 مستشفيات وتطوير ورفع كفاءة 111 وحدة صحية بمراكز المنيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 02:46 م
استمرار إحلال وتجديد 5 مستشفيات وتطوير ورفع كفاءة 111 وحدة صحية بمراكز المنيا أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المنشآت الصحية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، جهودها في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدداً من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 60%، و مستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 77 % ، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و963 نسمة ، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألف و642 نسمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه جارى عمل رفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى حميات بنى مزار 90% ، حميات ديرمواس 90 %، حميات سمالوط 95%، حميات ملوى %95، حميات العدوة 95%، صدر بنى مزار 95%، صدر ملوى 95%، مشيرة إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.
 

مديرية الصحة

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