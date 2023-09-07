قافلة طبية مجانية بقرية بنى قمجر مركز المنيا ضمن "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بمركز المنيا ، والتى بدأت أمس الأربعاء، وتستمر اليوم، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا

وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إنه تم إجراء 16 الف و 240 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أغسطس 2023 منها 9803 عملية جراحة عيون و1303 جراحة مخ وأعصاب و 829 عملية جراحة الأورام ؛ 3357 قسطرة قلبية ؛ 223 أوعية دموية وقسطرة طرفية ؛ 223 قلب مفتوح ؛223 جراحة العظام ؛ 421 قسطرة بالمخ ؛ 56 زراعة قوقعة 25، وأشار إلى أنه تم إجراء 57 ألف و 675 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة.