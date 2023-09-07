اليوم السابع
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قافلة طبية مجانية بقرية بنى قمجر مركز المنيا ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:00 ص
قافلة طبية مجانية بقرية بنى قمجر مركز المنيا ضمن "حياة كريمة" قوافل طبية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم  قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بمركز المنيا، والتى بدأت أمس الأربعاء، وتستمر اليوم، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا
 
وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين،  قال الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا إنه تم إجراء   16  الف و 240   عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات،  وذلك منذ  بداية  شهر يناير حتى  نهاية   أغسطس   2023  منها 9803  عملية جراحة عيون  و1303  جراحة مخ وأعصاب  و  829  عملية جراحة الأورام ؛ 3357      قسطرة قلبية ؛   223  أوعية دموية وقسطرة طرفية ؛ 223   قلب مفتوح ؛223 جراحة العظام ؛ 421   قسطرة  بالمخ ؛ 56 زراعة قوقعة 25، وأشار إلى أنه تم إجراء 57  ألف و  675 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة.
 
 

مديرية الصخة

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