اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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أخبار 24 ساعة.. التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ116 ألف مريض إدمان مجانا في 8 أشهر

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ116 ألف مريض إدمان مجانا في 8 أشهر وزيرا الصحة والتضامن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

وزيرا الصحة والتضامن يشاركان بجلسة حوارية حول دور المجتمع المدنى فى دعم صحة السكان

وزير الأوقاف السورى يشارك بمؤتمر الوسائل العصرية للخطاب الدينى بالقاهرة
وزير التعليم يستعرض الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية بتشاد ونيجيريا

شيخ الأزهر يغادر إلى برلين للمشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام

 

 

الازهر

الرى

الزراعه

الصحه

التضامن

التربيه والتعليم

التعليم العالى



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