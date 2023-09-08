أخبار 24 ساعة.. التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ116 ألف مريض إدمان مجانا في 8 أشهر

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وزيرا الصحة والتضامن يشاركان بجلسة حوارية حول دور المجتمع المدنى فى دعم صحة السكان
وزير الأوقاف السورى يشارك بمؤتمر الوسائل العصرية للخطاب الدينى بالقاهرة
وزير التعليم يستعرض الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية بتشاد ونيجيريا
"التضامن": تقديم الخدمات العلاجية لـ 116 ألف مريض إدمان مجانا خلال 8 أشهر
الزراعة تنظم دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان فى محافظات وجه بحرى
شيخ الأزهر يغادر إلى برلين للمشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام
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