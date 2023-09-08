أخبار 24 ساعة.. التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ116 ألف مريض إدمان مجانا في 8 أشهر

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وزيرا الصحة والتضامن يشاركان بجلسة حوارية حول دور المجتمع المدنى فى دعم صحة السكان

شيخ الأزهر يغادر إلى برلين للمشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام