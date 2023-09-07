اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 08:17 م
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شيخ الأزهر يغادر إلى برلين للمشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام

الخميس، 07 سبتمبر 2023 08:09 م
شيخ الأزهر يغادر إلى برلين للمشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، العاصمة المصرية، متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين لزيارة البلاد والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للسلام، الذي تنظمه جمعية "سانت إيجيديو" في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي. 
 
ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلته خلال زيارته لبرلين، فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية الألمانية، وعددًا من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية؛ لبحث سبل تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية وظاهرة العداء للإسلام والمسلمين. 
 
كما من المقرَّر أن يجتمع فضيلته بممثلي المجتمع الإسلامي في ألمانيا لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر لمسلمي ألمانيا، وتسهيل توافد الطلاب المسلمين للدراسة في جامعة الأزهر من خلال زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الأزهر لأبناء المسلمين في ألمانيا، وإلحاق الأئمة الألمان للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.
 
 

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