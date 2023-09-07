محافظ أسوان: تنفيذ مشروع متكامل للصرف غرب المدينة بتكلفة 300 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، متابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مع ضرورة الإسراع بوتيرة العمل فى كافة قطاعات العمل العام، حتى يجنى المواطنين ثمار ما يتم من إنجازات متتالية.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى ترأسه محافظ أسوان، اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة سوزان متولى، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد صلاح، المشرف على المشروعات بالمحافظة، ومسئولى الشركة المنفذة.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة الانتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الانحدار بقرية غرب أسوان فى أكتوبر القادم بطول 10 كم، من إجمالي 60 كم بأقطار تتراوح من 200 مللى إلى 600 مللى، وبالتوازى الإنتهاء من إنشاء 5 محطات للرفع، ومحطة المعالجة بطاقة 2000 م3 / يوم بنهاية العام الحالى وذلك ضمن مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.

وكلف المحافظ، الهيئة والشركة المنفذة بإعادة الشئ لأصله فى أى مسافة يتم انتهاء العمل بها ، ليعقب ذلك قيام قطاعات العمل الأخرى بأعمال الرصف والتطوير والتجميل ليساهم كل ذلك فى النهوض بالقرية سياحياً على أكمل وجه.