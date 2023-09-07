نائب محافظ أسوان: لأول مرة إنشاء ممشى زجاجى بأحدث الأنظمة بكورنيش النيل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ، أن مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، يتضمن ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة مما سيتيح للمواطنين والزائرين والأفواج السياحية الاستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى.

وأضافت نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات ومقاعد مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف نائبته بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، وشددت نائب المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الانتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمنى ، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل.