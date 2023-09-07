فوائد مهمة لحمض الفوليك للمقبلات على الزواج

كتبت فاطمة ياسر

جميع الأبحاث الحديثة تؤكد علي ضرورة تناول حمض الفوليك قبل الزواج بـ 3 أشهر علي الأقل، والهدف الحفاظ علي صحة الزوجة، وفي حالة حدوث حمل في بداية الزواج يكون الجنين بصحة عقلية جيدة، فهل هذا الكلام الذي نشر في الدراسات صحيح؟..يوضح حقيقة هذا الأمر الدكتور إبراهيم محمود استشاري النساء والتوليد بطب قصر العيني في

أكد الدكتور محمود، أن حمض الفوليك يعتبر من أهم أنواع الأحماض التي يجب الحرص عليها بشكل عام وممكن تناوله قبل الزواج بالفعل، ولكن يصبح إجباري للمرأة الحامل للحفاظ علي صحتها وصحية الجنين.

وأضاف استشاري النساء والتوليد، أن حمض الفوليك، يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجنين من أجل أن ينمو، وتتكون أعضاؤه بشكل سليم، وفي حالة نقص هذا الحمض عن المعدل المطلوب تصبح المرأة الحامل مُعرضة لخطر الولادة المبكرة أو إنجاب طفل يعاني من عدم اكتمال الجهاز العصبي.

ولهذا أصبح العلم الحديث يحث على ضرورة أخذ حبوب الفوليك أسيد قبل الزواج، بمدة 3 أشهر، والهدف من هذا الحصول علي صحة جيدة وصحة جنين قوية وصحية، فهذا الحمض له القدرة على منع إصابة الطفل بالتشوهات الخلقية، وخاصة تلك التي تصيب الجهاز العصبي، كما أنه يقي الأم الحامل من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، وذلك لأنه يتحد مع فيتامين B12 من أجل إنتاج كرات الدم الحمراء، ويقلل من نسبة تعرض المرأة للإجهاض، وكذلك الولادة المبكرة.