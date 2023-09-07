المتغير الجديد لكورونا BA.2.86 قد يكون أقل عدوى وأقل مراوغة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن المتغير الجديد ل كورونا BA.2.86 قد يكون أقل عدوى وأقل مراوغة مناعة مما كان يُخشى منه، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

وأجرى فريقان من العلماء الأمريكيين تجارب معملية لمعرفة مدى قدرة الأجسام المضادة المأخوذة من الأمريكيين الملقحين والمصابين على صد متغيرات فيروس كورونا المنتشرة حاليًا، بما في ذلك السلالة BA.2.86 الصاعدة عالية التحور.

النتائج ليست مثيرة للقلق، بل مطمئنة بشكل مدهش، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ BA.2.86، والذي أُطلق عليه أيضًا اسم "Pirola".

جهاز المناعة لدى الإنسان و متغير البيرولا.

ووجد الباحثون أن أجهزتنا المناعية يمكنها التعرف على بيرولا ومكافحتها وكذلك، وربما أفضل قليلاً، من الفروع الأخرى المنتشرة حاليًا لمتغير COVID XBB.

وكشفت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين حصلوا على أقوى الاستجابات ضد BA.2.86 هم أولئك الذين كانوا في غضون ستة أشهر من الإصابة بالمتغير الفرعي XBB.

نتائج المختبر تقدم الأمل

نتائج المختبر توفر الأمل

لقد أظهر مختبران مستقلان بشكل أساسي أن BA.2.86 ليس في الأساس هروبًا مناعيًا إضافيًا مقارنة بالمتغيرات الحالية.

قد يكون البديل FL.1.5.1 أكثر خطورة

ومع ذلك، قد لا يكون كل شيء جيدًا. وكان متغير آخر لفيروس كورونا، وهو FL.1.5.1، والذي يسبب ما يقدر بنحو 15% من إصابات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة، هو الأكثر مراوغة مناعيًا في الاختبارات المعملية. هذا المتغير "يحتوي على كوكبة من الطفرات التي أثارت دهشة متتبعي المتغيرات"، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.