3 لقاحات يجب الحصول عليها فى موسم الخريف.. احمى نفسك واعرفها

كتبت فاطمة خليل

في خريف هذا العام، تشكل الأمراض المعدية تهديدًا ثلاثيًا، حيث تنتشر ٣ فيروسات بشكل كبير وهى الأنفلونزا، كورونا، والفيروس المخلوى التنفسي، لذا من المهم الحصول على كافة التطعيمات قبل موسم الأمراض للوقاية، بحسب موقع axios.

قالت ميشيل بارون، المديرة الطبية للوقاية من العدوى ومكافحتها في جامعة كاليفورنيا، أن موسم الأمراض هذا العام يبدأ مبكرا، لهذا السبب نشجع الجميع، وخاصة الأطفال والآباء والأجداد، على الحصول على تطعيماتهم مبكرا".

وهناك ٣ لقاحات يجب الحصول عليها فى هذا الموسم وهى:

1) لقاح الأنفلونزا: ومن المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع في أكتوبر ويبلغ ذروته في نوفمبر، أي قبل شهر على الأقل من الموعد المعتاد.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض كل شخص أكبر من ستة أشهر بالحصول على التطعيم، وتشير التقارير إلى أن أولئك الذين تم تحصينهم كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى أو التعرض لمضاعفات بنسبة 40-70٪.

2) لقاح الفيروس المخلوى التنفسي: وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا على لقاحات جديدة للوقاية من الفيروس المخلوى تستهدف كبار السن وغيرهم من الذين يعانون من ضعف المناعة، بالإضافة إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 19 شهرًا.

3) لقاح كورونا المحدث: اللقاح سيتم اطلاقه فى الولايات المتحدة قريبًا. ويتوقع المسؤولون الفيدراليون أن تصبح لقاحات كورونا المحدثة متاحة لجميع الأمريكيين في منتصف سبتمبر.

تستهدف الجرعات الجديدة متغير XBB.1.5 Omicron، السلالة الصيفية السائدة، لكن الخبراء يقولون إنها ستظل تحمي "ضد النتائج الأكثر خطورة" للمتغيرات الأحدث.

وبجانب اللقاحات ابق في المنزل إذا كنت مريضا واغسل يديك باستمرار.