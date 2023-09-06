ندوة دينية بعنوان "السيرة النبوية العطرة" بشباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، ندوة دينية عن السيرة النبوية العطرة، للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،اليوم الأربعاء، بقاعة إعداد القادة"بمشاركة 75طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال إدارة تنمية النشء بالمديرية ،برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بكفر الشيخ، حاضر في الندوة، الشيخ عبد الله العشماوى ،شيخ بمعهد فتيات الشمارقة، مشيراً إلى أن الندوة تحدثت عن : صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ،صور من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ،كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ،كيف الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مضيفا أن سيرة النبى العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة و تُعمَّر بها الأرض، و تتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.

أقيمت الندوة الدينية بمديرية الشباب والرياضة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ، ونجلاء عبد الحميد مشرف النشاط الدينى بالمديرية.