أعضاء برلمان النشء والشباب بفوه فى زيارة خاصة إلى قرى حياة كريمة بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، زيارة خاصة لقرى " حياة كريمة " بمطوبس شملت زيارة عدد من مشروعات المبادرة بالقرى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمشاركة 20 شاب وفتاة من أعضاء الشعب البرلمانية بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، التي نجحت في توفير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، سعياً للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، مشيراً إلى زيارة أعضاء برلمان النشء والشباب لمكتب البريد، والوحدة الصحية ومدرسة قرية الداودية و مركز شباب الروضة بقرية بنى بكار .

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان اللقاء الدينى للشباب حول مواجهة الإرهاب ،اليوم الثلاثاء بقاعة إعداد القادة"بمشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس،وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

تحدث الشيخ صلاح بدر، بالأوقاف،عن مفهوم الإرهاب والمتطرفين ومدى خطورته على المجتمع والشعوب وأسبابه وأثرها السلبي على المجتمع، وتطرق في حديثه بضرورة حماية وتوعية الشباب دينيا وتربويا و أسريا" حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب من خلال مراكز الشباب، لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلاً صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب، مؤكداً على تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب، ومحاربة الأفكار الهدامة، من خلال الندوات التوعوية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، ودورهم في التوعية، وتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب.