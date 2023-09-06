اليوم السابع
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محافظ المنوفية يشدد على تسريع معدلات إنهاء الأعمال خلال اجتماع "حياة كريمة"

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:07 م
محافظ المنوفية يشدد على تسريع معدلات إنهاء الأعمال خلال اجتماع "حياة كريمة" اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه الدورى لمتابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية، وتقديم التيسيرات والدعم اللازم، لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، فى إطار المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  بمركزى أشمون والشهداء.
 
وتم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قري المركزين، والمعوقات التى تحول دون الانتهاء منها، ووجه المحافظ الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء والغاز بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازى للإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقى المشروعات، كما تم استعراض إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة مشروع قومي وحيوي.
 
وعقب الاجتماع، ترأس اللواء خالد توفيق اجتماعا تنسيقيا بحضور كافة الجهات المعنية والمختصة التابع لها تنفيذ مشروعات المبادرة، حيث تم استعرض الموقف التنفيذى بكل قطاع على حده ونسب الإنجاز ومنها قطاعات " الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، الزراعة، مشروعات سكن كريم، المجمعات الخدمية والزراعي، موجها الشكر إلى  محافظ المنوفية وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة علي جهودهم المثمرة في تنفيذ المشروعات ومحاور المبادرة الرئاسية والتي تساهم في تغيير واقع قري الريف المصري.

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