"100 يوم صحة" بالمنوفية توقع الكشف على 770 ألف حالة بجميع التخصصات

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن مبادرة "100 يوم صحة" وقعت الكشف حتى الآن على ما يقرب من 770 ألف حالة بجميع التخصصات، منها 100 ألف و390 حالة خاصة بصحة المرأة، و260 ألف للاعتلال الكلوى "أمراض مزمنة"، 15ألفا من المقبلين على الزواج، و16 ألف سمعيات، و40 ألف كبار السن، و14 ألف للأم والجنين والأمراض الوراثية.

وأضافت: مبادرة 100 يوم صحة تستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم، وتضم كافة المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، ويتم تنفيذها بمحافظة المنوفية من 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية. وأشارت إلى أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية من خلال الإنتشار فى تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة أعمال المبادرات الرئاسية المتنوعة، فضلاً عن تكثيف تفعيل الخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى فى مجال الصحة الإنجابية، مؤكده إلى إستمرار فعاليات الحملة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

من جانبه قال مجدى متولى ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية: لم نتوقع يوما أن تأتى إلينا مبادرة للكشف علينا فى أماكن عملنا، لافتا إلى انتشار المبادرة فى كل الوحدات الصحية التابعة لكل قرية، واصفا ما يتم بأنه "حلم كبير تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

ويضيف أنه يتم توقيع الكشف على المواطنين، وعمل التحاليل لتوفير العلاج اللازم لكل حالة مرضية، ويتم صرف العلاج مجانا، وفى حالة احتياج المواطن لإجراء عملية يتم تحويله على الفور إلى أقرب مستشفى تابعة للمواطن، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يقوم بها من مبادرات تحت رعايته وتهتمامه بصحة المواطنين.

ويشير محمود إبراهيم ومقيم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تقدم الخدمات الصحية الرئاسية بالمجان بمختلف التخصصات الطبية المتنوعة للمواطنين، وحققت مردودا عظيما لدى المواطنين البسطاء بالكشف عليهم داخل المصالح الحكومية والوحدات الصحية بكل قرية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات.

وأكد أنه تم إجراء الكشف على العديد من أصحاب الأمراض المزمنة، وتم عمل اللازم لهم من تحاليل واسعة وكافة المتطلبات الصحية.