ضبط 2250 كيلو منتجات ألبان فاسدة خلال حملات رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية الصحة بالبحيرة حملات رقابية على الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية و مجهولة المصدر .

وأسفرت الحملات عن ضبط 2250 كيلو منتجات البان غير صالحة للاستهلاك الادمى. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملات الرقابية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومحمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.