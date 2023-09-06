اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:46 م
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ضبط 2250 كيلو منتجات ألبان فاسدة خلال حملات رقابية بالبحيرة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:23 م
ضبط 2250 كيلو منتجات ألبان فاسدة خلال حملات رقابية بالبحيرة صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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 شنت مديرية الصحة بالبحيرة حملات رقابية على الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية و مجهولة المصدر .
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 2250 كيلو منتجات البان  غير صالحة للاستهلاك الادمى. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
أشرف على الحملات الرقابية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  والدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومحمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.   
وتأتى هذه الحملات  وفقا للخطة التى تنفذها  المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق  للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 

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