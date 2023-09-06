رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتسلم نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية علمى وأدبى

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلم الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبى، عن العام الدراسي 2022/2023م، بحضور إسماعيل العوامي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وتقدم رئيس المنطقة بخالص الشكر والتقدير لإدارة الامتحانات بالمنطقة وكل المشاركين في أعمال الامتحانات على جهودهم ودورهم في نجاح منظومة الامتحانات في الدور الثاني، وخروج الامتحانات على النحو والصورة الأفضل، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، أمس الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63%، بنسبة نجاح عامَّة للدور الثاني للقسمين 70.36%.