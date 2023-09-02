اليوم السابع
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للحاصلين على الإعدادية العامة..

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي

السبت، 02 سبتمبر 2023 06:13 م
منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي منطقة الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024م، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك حتى الخميس 14 سبتمبر.  
 
وأوضح الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنَّ التقديم سيكون متاحًا للطلاب من خلال الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وهي:
 
1- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.
 
 2- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%. 3- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022م.
 
 4- اجتياز الطالب لاختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف؛ على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م. وأضاف رئيس المنطقة أنَّ التقديم يتم وفقا لنموذج طلب الالتحاق المرسل للإدارات التعليمية، موضحًا أن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية هي:
 1- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.
2- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة. 3- تقديم أصل شهادة الميلاد
 
 
 

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