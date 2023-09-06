تعليم الوادى الجديد: ورش تدريبية لمعلمى القطاع الفنى لصقل مهارات "اللغة العربية"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن تنفيذ ورش عمل تدريبية لتنمية وصقل مهارات معلمى اللغة العربية بمدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتوجيه عام اللغة العربية في إطار الاهتمام باللغة العربية ومعلميها، وصقل وتنمية مهاراتهم المهنية.

وقال مدير التعليم بالمحافظة أنه جرى تدريب نخبة من موجهى اللغة العربية بمدينة الإسكندرية من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالتنمية المهنية لمعلمى التعليم الفنى وما يترتب عليه من تحسين مستوى الطلاب في مهارة الكتابةو القراءة.

وفى سياق متصل تابع وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة المنفذة بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة و التدريب بالمديرية بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم.

وقال مدير التعليم بالمحافظة أن البرنامج مستمر حتى غد الخميس و أن الفئة المستهدفة من التدريب تتضمن مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والمصالح الخدمية منها مديرية الأوقاف ، شركة المياه ، مديرية الصحة موجهاً بضرورة تحقيق أكبر إستفادة من التدريب ونقل الخبرات من أجل تطوير الآداء وإنجاز مهام العمل.